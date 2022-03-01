У Росії заплатять по 50$ сім'ям загиблих військових на війні в Україні

Міністерство оборони країни-агресорки Росії оцінило життя своїх солдатів у 50 доларів. Ці гроші видадуть сім'ям загиблих російських військових на війні з Україною.
Про це йдеться в Telegram-каналі Верховної Ради України.
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"За нинішнім курсом путлєр оцінив життя свого громадянина в $50. 50$ — це ціна життя російського окупанта!", — повідомили на каналі.
Санкції проти Путіна
Уряд Японії ввів санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано із вторгненням РФ в Україну.
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До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи:
- президент РФ Володимир Путін;
- секретар Радбезу Микола Патрушев;
- заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
- начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.
Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.