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Война в Украине. Россия влезла в долги на 100 лет и находится на грани развала – Шейтельман

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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17 мая, 16:10
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Внуки сегодняшнего поколения россиян будут расплачиваться за злодеяния Путина
Каждый день войны увеличивает шанс распада России и огромной нищеты. Фото: коллаж "Сегодня"
Каждый день войны увеличивает шанс распада России и огромной нищеты. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за вторжения в Украину Россия находится на грани развала, а после войны Москва будет выплачивать Украине компенсации на протяжении 100 лет. Об этом политтехнолог, писатель и бизнес-консультант Михаил Шейтельман рассказал в интервью Анне Степанец на YouTube-канале Украина 24.

Согласно прогнозам Шейтельмана, война России и Украины закончится через 9 месяцев, а перелом в ней может наступить раньше.

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"Путин не сдастся, хоть преимущество Украины является очевидным. У него ума не хватает спасти хотя бы Россию. Не то чтобы себя, свое лицо. Ну и совести не хватает. Ведь если бы он остановился, он бы мог спасти Россию", – сказал эксперт.

По словам политтехнолога, каждый день войны увеличивает шанс распада России и огромной нищеты, которую несет для ее граждан эта война.

"Украина восстановится благодаря мировой поддержке. А вот Россия будет выплачивать компенсации. Я раньше думал, что за 40 лет они справятся, а Шольц сказал, что Украина будет чувствовать последствия как минимум 100 лет. Значит, Россия будет платить 100 лет. И вот это все долги, в которые вгоняет Путин будущее поколение россиян, не только сегодняшнюю молодежь, но и их внуков", – сказал Шейтельман.

Бизнес-консультант отметил, что только за первый месяц войны Украине был нанесен ущерб в размере одного триллиона долларов.

"И это только инфраструктура. Но есть еще ущерб частному бизнесу. Вот, например, есть предприниматель, у которого был завод "Азовсталь". Как бизнес он стоил в 5 раз дороже, чем как инфраструктура. А еще недополученная прибыль за 5 лет, на протяжении которых он будет восстанавливаться", – сказал Шейтельман.

Кроме того, по словам эксперта, России придется платить за потерянный Украиной урожай, а также за ущерб юридическим и физическим лицам.

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"Таким образом, мы на сегодня имеем уже более двух триллионов долларов. ВВП России до войны – 1,5 – 1,7 триллиона долларов. ВВП после войны под санкциями – 1 триллион. Значит, два годовых ВВП они уже должны заплатить, и это на сегодняшний день, а сколько будет к концу войны, мы не знаем", – говорит он.

Шейтельман уверен, что Россия не сможет отказаться от оплаты компенсаций.

"Даже если Россия не согласится платить, все ее деньги находятся на Западе. Все, что она будет продавать, половина будет отправляться на восстановление Украины, а все, что россияне будут покупать: автомобили, холодильники – со всего этого будет браться налог и отправляться в Украину. Это не отдашь за год, за 5, за 10. Это десятилетия. Германия еще платит компенсацию за Вторую мировую войну. Ирак расплачивался за Кувейт 30 лет", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что за два месяца войны Россия нанесла ущерб, сопоставимый с ущербом Германии за 5 лет.

"Потому что дорогая инфраструктура. Это первая война с такой дорогой инфраструктурой. Одна ракета, которая прилетела в Киев и попала в торговый центр – это 250 миллионов долларов. То есть с каждого жителя России уже причитается", – подытожил Шейтельман.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Европейском Союзе приступили к обсуждению вопроса о создание трастового фонда солидарности для восстановления Украины, разрушенной военными действиями Российской Федерации. Его планируют организовать по образцу COVID-фонда ЕС, который финансирует восстановление экономик после пандемии в странах-членах Евросоюза.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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