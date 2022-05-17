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Війна України. Росія влізла у борги на 100 років і перебуває на межі розвалу – Шейтельман

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 16:10
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Онуки сьогоднішнього покоління росіян розплачуватимуться за злодіяння Путіна
Щодня війни збільшує шанс розпаду Росії та величезної бідності. Фото: колаж "Сьогодні"
Щодня війни збільшує шанс розпаду Росії та величезної бідності. Фото: колаж "Сьогодні"

Через вторгнення в Україну Росія перебуває на межі розвалу, а після війни виплачуватиме Україні компенсації упродовж 100 років. Про це політтехнолог, письменник та бізнес-консультант Михайло Шейтельман розповів в інтерв'ю Ганні Степанець на YouTube-каналі "Україна 24".

Згідно з прогнозами Шейтельмана, війна Росії та України закінчиться через 9 місяців, а перелом у ній може настати раніше.

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"Путін не здасться, хоч перевага України є очевидною. У нього розуму не вистачає, врятувати хоча б Росію. Не те, щоб себе, своє обличчя. Ну і совісті не вистачає. Адже якби він зупинився, він міг би врятувати Росію", – сказав експерт.

За словами політтехнолога, щодня війни збільшує шанс розпаду Росії та величезної бідності, яку несе для її громадян ця війна.

"Україна відновиться завдяки світовій підтримці. А ось Росія виплачуватиме компенсації. Я раніше думав, що за 40 років вони впораються, а Шольц сказав, що Україна відчуватиме наслідки як мінімум 100 років. Значить Росія платитиме 100 років. І ось це всі борги, в які вганяє Путін майбутнє покоління росіян, не лише сьогоднішню молодь, а й їхніх онуків", – сказав Шейтельман.

Бізнес-консультант зазначив, що лише за перший місяць війни Україні було завдано збитків у розмірі одного трильйона доларів.

"І це тільки інфраструктура. але є ще збитки приватному бізнесу. Ось, наприклад, є підприємець, який мав завод "Азовсталь". Як бізнес він коштував у 5 разів дорожче, ніж як інфраструктура. А ще недоотриманий прибуток за 5 років, на протягом яких він відновлюватиметься", – сказав Шейтельман.

Крім того, за словами експерта, Росії доведеться платити за втрачений Україною врожай, а також за збитки юридичним та фізичним особам.

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"Таким чином, ми на сьогодні маємо вже понад два трильйони доларів. ВВП Росії до війни – 1,5 – 1,7 трильйона доларів. ВВП після війни під санкціями – 1 трильйон. Отже два річних ВВП вони вже повинні заплатити і це не сьогоднішній день, а скільки буде до кінця війни, ми не знаємо", – каже він.

Шейтельман упевнений, що Росія не зможе відмовитись від оплати компенсацій.

"Навіть якщо Росія не погодиться платити, всі її гроші знаходяться на Заході. Все, що вона продаватиме, половина вирушатиме на відновлення України, а все, що росіяни купуватимуть: автомобілі, холодильники – з усього цього братиметься податок і вирушатиме в Україну. Це не віддаси за рік, за 5, за 10. Це десятиліття. Німеччина ще платить компенсацію за Другу світову війну. Ірак розплачувався за Кувейт – 30 років", – сказав він.

Експерт підкреслив, що за два місяці війни Росія завдала збитків, порівнянних зі збитками Німеччини за 5 років.

"Тому що дорога інфраструктура. Це перша війна з такою дорогою інфраструктурою. Одна ракета, яка прилетіла до Києва і потрапила до торгового центру – це 250 мільйонів доларів. Тобто, з кожного жителя Росії вже належить", – підсумував Шейтельман.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що в Європейському Союзі розпочали обговорення питання щодо створення трастового фонду солідарності для відновлення України, зруйнованою військовими діями Російської Федерації. Його планують організувати на зразок Covid-фонду ЄС, який фінансує відновлення економік після пандемії у країнах-членах Євросоюзу.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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