Все очень скромно: Кремль показал декларацию Путина (видео)

В РФ обнародовали декларацию Путина за прошлый год , эксперты считают что реальные доходы президента РФ значительно больше

На сайте Кремля обнародовали декларацию российского президента Владимира Путина. Несмотря на то, что Путин пользуется всеми привилегиями президентского кресла, официально имущества у него за последние 20 лет особенно не прибавилось.

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Две квартиры – на 77 и 153 квадратов – и гараж. Вот и вся недвижимость хозяина Кремля. Автопарк российского президента тоже довольно скромный – два раритетных ГАЗ М21, "Нива" и прицеп.

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Правда, на официальную зарплату президента – и действительно особо не разгуляешься. В 2020 Путин заработал около 10 миллионов рублей. В гривнах – это три с половиной миллиона.

Проверять декларации в России должен контролирующий орган, но никаких претензий к кому-то из топ-чиновников – в том числе и к Путину – у него не было.

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Сколько же денег у Путина на самом деле? Ответы на этот вопрос разнятся. Чаще всего встречается цифра в 40 миллиардов долларов. Такая сумма звучала и в докладе американского ЦРУ.

Сам Владимир Путин заявлял неоднократно – дворцов не имеет! Так же, как незадекларовних капиталов.

Эксперты говорят, пока обладатель Кремля у власти, правды не узнает никто.

Напомним, в январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком, масштабы и некоторые удивительные сооружения которого поражают воображение.

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