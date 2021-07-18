Якутск окутал дым от лесных пожаров – аэропорт приостановил полеты (видео)

Кроме Якутска дым от пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов / Фото: коллаж "Сегодня"
В Якутии (Россия) масштабные лесные пожары, которые уничтожают все на своем пути. Густой дым окутал Якутск и окрестные населенных пункты.
Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорту Якутска задерживаются рейсы из-за плохой видимости, а на реке Лена приостанавливали навигацию.
"Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий", – сообщили в аэропорту "Якутск".
Кроме Якутска дым от пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов республики Якутия. А общая площадь пожаров в Якутии сейчас составляет больше миллиона гектаров.
Согласно данным IQAir, загрязнение воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ.
Отметим, что пожары в Якутии начались на фоне сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявлен режим ЧС.
Ранее мы сообщали, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ) вечером в среду 7 июля. По предварительной информации, взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.