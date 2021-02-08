YouTube удалил разговор Навального с его отравителем из ФСБ

Модераторы YouTube удалили видеозапись разговора российского оппозиционера Алексея Навального с одним из спецагентов ФСБ, который может быть причастен к его отравлению боевым ядом "Новичок".

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По состоянию на 8 февраля на канале "Алексея Навальный" вместо ролика отображается оповещение: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав".

ViacomCBS является американской медиакорпорацией, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.

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Речь идет о видео, на котором Навальный позвонил военному химику ФСБ Константину Кудрявцеву, на котором тот открыто подтвердил факт покушения спецслужб на политика, а также назвал вероятную причину провала операции.

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Точная причина блокировки неизвестна, однако, предположительно, это могло произойти из-за вставок из фильмов, права на который принадлежат ViacomCBS.

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На момент блокировки у видео было больше 27,6 млн просмотров.

Стоит отметить, что на YouTube-канале "Навальный Live" остается доступна аудиозапись разговора с Кудрявцевым.

Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится в московском СИЗО. Его обвиняют в нарушении условий условного освобождения и приговорили за это к 3,5 годам лишения свободы.

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Это вызвало массовые протесты в России, однако в штабе политика призвали протестующих не выходить на демонстрации как минимум до весны.

Видео: Сегодня

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