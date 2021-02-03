"Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

Женщины жаловались на жестокое обращение в полиции

В России протестующие женщины в поддержку оппозиционера Алексея Навального рассказали, что в полицейском участке их подвергали сексуальному унижению.

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Как передает Daily Mail, их заставляли раздеваться догола.

Задержанные женщины утверждают, что их принуждали показывать нижнее белье и приседать обнаженными, а студентки в Казани говорят, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.

Также о происходящем рассказал и 28-летний Талгат Ахмадиев, которого задержали во время недавних протестов в поддержку Навального.

По его словам, одну из задержанных заставили снять бюстгальтер. Когда она отказалась, ей пригрозили дополнительным обвинением в неподчинении.

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Правозащитница Эльза Нисанбекова утверждает, что задержанные женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение в полиции.

Напомним, на акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

В этот же день омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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