"Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

В России протестующие женщины в поддержку оппозиционера Алексея Навального рассказали, что в полицейском участке их подвергали сексуальному унижению.
Как передает Daily Mail, их заставляли раздеваться догола.
Задержанные женщины утверждают, что их принуждали показывать нижнее белье и приседать обнаженными, а студентки в Казани говорят, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.
Также о происходящем рассказал и 28-летний Талгат Ахмадиев, которого задержали во время недавних протестов в поддержку Навального.
По его словам, одну из задержанных заставили снять бюстгальтер. Когда она отказалась, ей пригрозили дополнительным обвинением в неподчинении.
Правозащитница Эльза Нисанбекова утверждает, что задержанные женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение в полиции.
Напомним, на акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1214 человек.
В этот же день омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.
Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального
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