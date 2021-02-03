"Змушували присідати оголеними": росіянки зізналися, що відбувалося після затримань на протестах

У Росії жінки, які протестували на підтримку опозиціонера Олексія Навального розповіли, що в поліцейській дільниці їх піддавали сексуальному приниженню.
Як передає Daily Mail, жінок змушували роздягатися догола.
Затримані жінки стверджують, що їх примушували показувати нижню білизну і присідати оголеними, а студентки в Казані говорять, що їх змушували роздягатися в камері з прозорим склом.
Також про те, що відбувається розповів і 28-річний Талгат Ахмаді, якого затримали під час недавніх протестів на підтримку Навального.
За його словами, одну із затриманих змусили зняти бюстгальтер. Коли вона відмовилася, їй пригрозили додатковим звинуваченням у непокорі.
Правозахисниця Ельза Нісанбекова стверджує, що затримані жінки зверталися до неї зі скаргами на жорстоке поводження в поліції.
Нагадаємо, на акціях протесту в Росії у вівторок, 2 лютого, після оголошення московським судом нового вироку Олексію Навальному, були затримані щонайменше 1214 осіб.
В цей же день омонівець сильно вдарив кийком по голові журналіста, який виконував свої обов'язки і на ньому був жилет представника преси.
Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального
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