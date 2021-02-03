Били всіх без розбору: на протестах у Росії затримали понад 1000 людей

ОМОН нападав і на журналістів

На акціях протесту в Росії у вівторок, 2 лютого, після оголошення московським судом нового вироку Олексію Навальному, були затримані щонайменше 1214 осіб.

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Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

Найбільше протестувальників очікувано затримали в Москві – 981 людина. Крім того 220 осіб затримали в Санкт-Петербурзі і ще по кілька людей в інших містах Росії.

На протестах у вівторок силовики знову жорстоко били протестувальників кийками.

Вже до 21:00 омонівці практично повністю "зачистили" Манежну площу в центрі Москви і продовжили точкові затримання на прилеглих вулицях. Зокрема людей блокували в Дмитрівському провулку і вулиці Неглинній.

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Діставалося і журналістам, ОМОН не зупиняли спеціальні жилети на представниках преси.

Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному, присудивши замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, 3,5 року колонії загального режиму.

Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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