"Затронули мазком". Путин и Байден обсудили вступление Украины в НАТО.

Говоря о Донбассе, Владимир Путин опять умолчал о нарушениях Минских соглашений Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Президенты США и России затронули тему Украины и мирного урегулирования на Донбассе на американско-российском саммите в Женеве.

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Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи.

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь нечего и обсуждать", – сказал Путин.

При этом он, как уже неоднократно бывало раньше, умолчал, что Россия сама нарушает соглашения, достигнутые в Трехсторонней контактной группе.