Зеленский вызвал Путина на переговоры – в Кремле дали ответ

После того, как президент Владимир Зеленский предложил переговоры, в Кремле в ответ заявили, что российский лидер Владимир Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сказал он.
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Спикер Кремля также сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который помог Путину атаковать Украину, готов организовать переговоры.
"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать в Минске все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", – подчеркнул Песков.
Вторжение России
- Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.