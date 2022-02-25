Зеленский вызвал Путина на переговоры – в Кремле дали ответ

Москва предложила формат переговоров – зовет в Минск к Лукашенко

Зеленский хочет разговора с Путиным. Коллаж "Сегодня"

После того, как президент Владимир Зеленский предложил переговоры, в Кремле в ответ заявили, что российский лидер Владимир Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сказал он.

Спикер Кремля также сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который помог Путину атаковать Украину, готов организовать переговоры.

"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать в Минске все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", – подчеркнул Песков.

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