Зеленський викликав Путіна на переговори – у Кремлі дали відповідь

Після того, як президент Володимир Зеленський запропонував переговори, у Кремлі у відповідь заявили, що російський лідер Володимир Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"У відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", – сказав він.
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Спікер Кремля також повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допоміг Путіну атакувати Україну готовий організувати переговори.
"Володимир Путін переговорив телефоном сьогодні з Олександром Лукашенком, який, своєю чергою, запевнив, що буде готовий створити у Мінську всі необхідні умови для прибуття делегацій, забезпечення їхньої безпеки та недоторканності, та проведення згаданих переговорів", – підкреслив Пєсков.
Вторгнення Росії
- Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.