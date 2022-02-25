Зеленський викликав Путіна на переговори – у Кремлі дали відповідь

Москва запропонувала формат переговорів – кличе до Мінська до Лукашенка

Зеленський хоче розмови з Путіним. Колаж "Сьогодні"

Після того, як президент Володимир Зеленський запропонував переговори, у Кремлі у відповідь заявили, що російський лідер Володимир Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Реклама

"У відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", – сказав він.

Спікер Кремля також повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допоміг Путіну атакувати Україну готовий організувати переговори.

"Володимир Путін переговорив телефоном сьогодні з Олександром Лукашенком, який, своєю чергою, запевнив, що буде готовий створити у Мінську всі необхідні умови для прибуття делегацій, забезпечення їхньої безпеки та недоторканності, та проведення згаданих переговорів", – підкреслив Пєсков.

Реклама

Вторгнення Росії