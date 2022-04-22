Жданов: Кадыров вышел из-под контроля Путина

Президент РФ последние несколько лет пытается как можно дальше дистанцировать от себя Кадырова

Жданов рассказал о Путине и Кадырове / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ставит себя практически на один уровень с президентом РФ Владимиром Путиным. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Кадыров вышел из-под контроля Кремля.

Об этом Жданов рассказал телеведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ.

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"Мем "кадыровцы" не работает в Украине. Это в России при слове "кадыровцы" любой чиновник или россиянин уходит в обморок и боится, чтобы его там не обидели. У нас это не работает, мы не боимся кадыровцев, нам безразлично кадыровцы это или россияне", – сказал Жданов.

Военный эксперт назвал численность таких подразделений, ссылаясь на слова самого Кадырова, это около 30 тысяч человек. Также отметил, что это в основном подразделения Росгвардии, являющейся федеральным органом и подчиняющейся федеральному руководству.

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"Это сверхсерьезный удар по вертикали власти Путина, потому что федеральными войсками, фактически федеральным правоохранительным органом, которым является Росгвардия, на территории Чечни командует местный чиновник и командует практически как своей частной армией. Вот в чем парадокс этих так называемых формирований кадыровцев. И, кстати, почему они не бойцы, потому что это Росгвардия, это не пехота", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что эти "горячие кавказские ребята", которыми они себя считают, в первую очередь готовы разве что пострелять в пустые окна на видео в Тик Токе.

Что касается самого Кадырова, то военный эксперт отметил, что он выходит из-под контроля Кремля.

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"Этот человек ставит себя практически на один уровень с президентом Путиным, что для Путина очень раздражительно. Он последние несколько лет пытается Кадырова как можно дальше дистанцировать от себя и засунуть в столицу Чечни, чтобы он там не выдвигался, но тот себя позиционирует очень твердо, очень уверенно и на очень высоком ранге", – сказал Жданов.

Кадыровцы в Украине

Практически во всех столкновениях около Ирпеня, Бучи и Ворзеля кадыровцы терпели поражение и несли сильные потери, что зафиксировано документально. После этого они всегда следовали третьим эшелоном позади линии фронта.

В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.

Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей и мужей.

Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.

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