Жену Навального задержали на протесте в Москве

В Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

Реклама

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из автозака.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – написала Юлия Навальная.

Фото: Юлия Навальная

Реклама

Буквально за пол часа до задержания жена российского оппозиционера опубликовала на своей странице в Instagram фото с митинга.

В тренде На акции в поддержку Навального жестко задержали ребенка (видео)

"Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!", – написала жена Навального.

Фото: Юлия Навальная

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама