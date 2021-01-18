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"Не бойтесь, выходите на улицы": Навальный обратился к россиянам (видео)

18 января, 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Политик призывает бороться за свое будущее

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого суд арестовал на 30 суток, призвал жителей страны выходить на протесты против действующей власти.

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Его обращение появилось на канале Навальный LIVE

"Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся", – заявил он.

Навальный обратился к сторонникам

По его словам, россияне каждый день теряют возможности, которые у них есть. 20 лет подряд страна становится беднее и деградирует, ухудшается система образования и здравоохранение.

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"И это никому не остановить, кроме нас самих", - заявил Навальный.

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Тем временем руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда.

Более подробно о деле против российского оппозиционера читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.

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Россия арест Алексей Навальный
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