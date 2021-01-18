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"Не бійтеся, виходьте на вулиці": Навальний звернувся до росіян (відео)

18 січня, 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Політик закликає боротися за своє майбутнє

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого суд заарештував на 30 діб, закликав жителів країни виходити на протести проти чинної влади.

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Його звернення з'явилося на каналі Навальний LIVE

"Я вас закликаю: не мовчіть, чиніть опір, виходьте на вулиці. Ніхто, крім нас самих, нас не захистить. А нас так багато, що якщо ми захочемо чогось досягти, ми цього доб'ємося", – заявив він.

За його словами, росіяни кожен день втрачають можливості, які у них є. 20 років поспіль країна біднішає і деградує, погіршується система освіти і охорони здоров'я.

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"І це нікому не зупинити, крім нас самих", – заявив Навальний.

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Тим часом керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков повідомив, що штаби Навального по всій країні негайно починають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду.

Більш докладно про справу проти російського опозиціонера читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального.

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Росія арешти Олексій Навальний
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