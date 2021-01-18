Суд арестовал Навального: фото и видео

Суд, который проходил в здании полиции города Химки в России, принял решение арестовать на 30 суток до 15 февраля российского оппозиционера Алексея Навального.

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Соответствующее решение огласила судья, сообщил штаб Навального в Москве.

Перед этим представитель Министерства внутренних дел попросила отправить Навального под стражу на такой срок.

Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

По словам адвоката, оппозиционер останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу "Ив Роше".

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Навальный после оглашения приговора. Фото: t.me/Lshot

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Как сообщает Ateo Breaking, во время суда у Навального в руках была книга. По его словам, ее принесли полицейские, когда он попросил у них "что-нибудь почитать".

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Фото: t.me/Lshot

До начала суда адвокаты так и не смогли попасть к Навальному.

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Сам Навальный в начале суда заявил, что не понимает происходящего. Само судебное заседание он назвал насмешкой над правосудием.

Навальный из зала суда

Во время заседания суда под зданием полиции сторонники оппозиционера требовали его освобождения.

Митинг под зданием полиции, где проходил суд. Источник: t.me/teamnavalny_mos

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Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили его в розыск.

Более подробно о деле против российского оппозиционера читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.

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