Мир шокирован арестом Навального: реакция США, ЕС и других стран

Множество стран уже поддержали российского оппозиционера и расследовать покушение на него

мПрактически все западные страны осудили задержание и призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после покушения на родине.

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В частности, свою глубокую обеспокоенность высказал госсекретарь США Майк Помпео.

"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", – написал он в Twitter.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал это недопустимым и потребовал освободить Навального.

С таким же призывом обратился к властям России и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Политизация системы правосудия недопустима", - подчеркнул он.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального российскими властями. Они должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвав провести независимое расследование покушения на политика.

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил России о верховенстве закона и защите гражданских прав, которые распространяются и на Навального, призвав немедленного его остановить.

"Навальный стал жертвой серьезного отравления на российской земле. Мы по-прежнему ждем, что Россия сделает все возможное для полноценного расследования этой атаки и привлечет виновных к ответственности", – подчеркнул он.

"Франция с большой тревогой узнала об аресте в России Алексея Навального. Совместно со своими европейскими партнерами мы внимательно следим за ситуацией и требует его немедленного освобождения", – говорится в коммюнике французского МИД.

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По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, арест Навального в Москве "ужасает". Он призвал незамедлительно его освободить.

"Вместо того, чтобы преследовать Навального, России следует объяснить, как химическое оружие стало применяться на российской земле", – добавил глава Форин-офиса.

"Активное гражданское общество и политическая оппозиция являются краеугольными камнями всех демократических обществ. Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного и независимого расследования покушения на его жизнь", – заявили в австрийском МИД.

"Мы возлагаем на российские власти ответственность за его благополучие и основные права. Россия должна раскрыть обстоятельства отравления Навального, задокументированные ОЗХО", – призвал министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сорейде.

"Глубоко обеспокоена новостью о задержании Алексея Навального по возвращении в Москву. Призываю российские власти освободить господина Навального. Здоровую и яркую оппозицию необходимо поддерживать", – пишет глава шведской дипломатии Анн Линде.

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"Задержание Алексея Навального совершенно неприемлемым со стороны российских властей. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать незамедлительно, и если его не освободят, мы должны рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт", – говорится в совместном заявлении премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.

Выразил беспокойство насчет ситуации вокруг Навального и глава МИД Исландии Гудлаугур Тор.

"Призываю российские власти немедленно освободить его. Россия должна прояснить обстоятельства его отравления "Новичком", которое было задокументировано ОЗХР", – написал он в Twitter.

И пока официальный Минск молчит, высказалась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, Навального задержали, потому что "старая политическая система не умеет конкурировать достойно".

"Каждый человек имеет право на выбор и на дом. И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине – дома", – заявила Тихановская.

Видео: Сегодня

Больше о том, что за что арестовали Алексея Навального и в чем его обвиняют на родине, читайте в нашем материале.

В свою очередь, после ареста Украина уже выразила готовность использовать все доступные инструменты для обжалования полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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