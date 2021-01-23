Дружину Навального затримали на протесті в Москві

У Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі затримали його дружину Юлію Навальну.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з автозаку.
"Вибачте за погану якість. Дуже погане світло в автозаку", – написала Юлія Навальна.
Буквально за пів години до затримання дружина російського опозиціонера опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з мітингу.
"Яке щастя, що ви всі тут! Дякую!" - написала дружина Навального.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.
Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
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