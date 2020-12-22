"Животные не виноваты": российских пограничников троллят за уродливую скульптуру

Россия продолжает удивлять топорно сделанными скульптурами. После памятника Аленушке, похожей на пропагандистку Скабееву, в Нововоронеже, в Сети начали насмехаться над "монументом" служащим Федеральной пограничной службы РФ, открытым в Новозыбкове Брянской области, в 50 км от украинской границы.

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Об этом пишет издание "Прикордонник України" в Facebook.

По мнению официального издания Госпогранслужбы Украины, это "произведение" можно сравнить с результатами творчества дошкольников.

"Такой памятник – слишком высокая оценка для тех, кто назывался "мы же братья", а затем помогал захватывать Крым, расстреливать Донбасс, в упор не замечал движение через границу боевиков и регулярных подразделений, таранил украинские корабли", – иронизирует интернет-СМИ.

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В Украине считают, что для российских ветеранов и пограничников, которые с честью выполняют свои обязанности, "монумент" является скорее оскорблением.

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"Но собаку архитектор зря изуродовал. Животные не виноваты", – добавляет "Прикордонник України".

Ранее сообщалось, в российском Комсомольске-на-Амуре на мемориале детям войны изобразили эсминец нацистской Германии вместо советского корабля.

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Напомним, в российском Архангельске поставили скульптуру "Смерти с косой", которая держит знак ограничения скорости в 60 километров в час.

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