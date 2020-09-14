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Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубль

14 сентября, 21:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Рубль существенно подешевел относительно евро и доллара

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального и фактическое вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси продолжают бить по самой России.

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Вечером в понедельник, 14 сентября, доллар и евро на Московской бирже пошли в рост; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередной волны сообщений, связанных с опасениями из-за последствий участия России в политическом кризисе в соседней стране, сообщает Интерфакс.

Так, курс доллара в 20:55 по киевскому времени составил 75,25 руб. (+0,27%), что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,23 руб. (+0,43%), подорожав на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 47,69 копейки – до 81,74 рубля.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, так как участники рынка отыгрывают новости об отравлении Навального и заявление президента РФ Владимира Путина о выделении Беларуси кредита в 1,5 млрд долларов, сделанное во время визита Александра Лукашенко в Сочи.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит Лукашенко.

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