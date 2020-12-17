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50 миллионов человек в плену метели: фото и видео снежного шторма в США

17 декабря, 13:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мэриленд, Вирджиния, Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси замело снегом по колено

Северо-восток США парализовала метель, вызвав хаос на дорогах и десятки аварий. Скорость ветра достигает 80 километров в час, а в плену стихии оказались 50 миллионов человек.

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Об этом говорится в видеосюжете "Сегодня".

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В частности, в штатах Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания намело более полуметра снега, а в Северной Каролине на дорогах образовался гололед. Поэтому водителей просят не садиться за руль, а людей – вообще не выходить из дома.

Видео: Сегодня
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В Нью-Йорке закрыты школы, а транспортная служба Нью-Джерси была вынуждена отменить железнодорожные и автобусные рейсы. В этом штате, а также в Пенсильвании объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

По прогнозу снегопады в регионе будут идти как минимум два дня.

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США снегопад Нью-Йорк нью-джерси пенсильвания Вирджиния

Источник: Сегодня

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