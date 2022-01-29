Агрессия Путина: глава Пентагона назвал вероятные шаги

Министр обороны США допускает, что РФ может захватить города Украины

По словам Остина, ситуация вокруг Украины не является неизбежной. / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время Россия имеет возможность атаковать Украину, однако окончательного решения нет.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает агентство Anadolu.

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"Полагаем, что президент Путин не принял окончательного решения использовать свои вооруженные силы против Украины. Однако сейчас у него, несомненно, имеется такая возможность", – сказал он.

"Нас не обмануть"

По мнению министра обороны, в распоряжении Путина есть множество вариантов, например, захват городов и значительных территорий, "действия или провокационные политические акты" и т.д.

Также Ллойд Остин заявил, что в США следят за тем, как в России государственные СМИ "разглагольствуют о предполагаемых действиях на востоке Украины":

"Им нас не обмануть. Мы по-прежнему уделяем пристальное внимание российской дезинформации, включая создание потенциального предлога для дальнейшего вторжения или ударов по Донбассу".

Министр обороны США Ллойд Остин, фото – Минобороны

Кроме этого, он отметил, что любое нападение РФ не только разожжет конфликт, но и "нарушит основополагающие принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения". По его словам, в США очень серьезно относятся к этому вопросу, будучи "надежным партнером Украины".

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При этом, по мнению Остина, конфликт вокруг Украины не является неизбежным:

"Время и пространство для дипломатии все еще есть. США вместе с нашими союзниками и партнерами предложили России путь от кризиса к большей безопасности. Министерство обороны (США – прим. ред.) продолжит поддерживать эти дипломатические усилия".

Кроме этого, глава Пентагона отметил, что военные США не будут принимать участие в боевых действиях в Украине. Также глава комитета Начштабов ВС США заявил, что президент США Джо Байден распорядился повысить готовность вооруженных сил США на случай, если "нужно будет помочь союзникам".

Что говорят в НАТО

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у них нет уверенности относительно планов России. По его словам, РФ продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

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"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года, и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение – это дипломатия", – добавил Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "имеет свои секреты, как и президент США Джо Байден". Президет отметил, что "держит руку на пульсе" относительно ситуации на Донбассе.

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