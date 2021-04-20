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Американцам запретят путешествовать в 80% стран мира

20 апреля, 13:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Госдепартамент США уже долгое время не обновлял рекомендации о поездках за границу – пока что запрещено летать только в 35 стран из 200

Государственный департамент США планирует в ближайшее время обновить свои рекомендации о заграничных поездках американцев, после чего порядка 80% стран попадут в категорию "Не путешествовать".

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Об этом сообщает Reuters.

Определены четыре уровня опасности, в зависимости от которых американское внешнеполитическое ведомство считает возможными путешествия за рубеж:

  • первый (зеленый) – требуется соблюдать обычные меры предосторожности;
  • второй (желтый) – необходимо соблюдать повышенные меры безопасности;
  • третий (оранжевый) – следует пересмотреть целесообразность поездки;
  • четвертый (красный) – не путешествовать.

На сегодняшний день в четвертую категорию входят только 35 стран из 200, включая Чад, Косово, Кению, Бразилию, Аргентину, Гаити, Мозамбик, Россию и Танзанию.

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Однако вскоре рекомендации Государственного департамента будут "лучше отражать научно обоснованные уведомления Центров по контролю и профилактике заболеваний США для путешественников".

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"Наши рекомендации также принимают во внимание логистические факторы, включая доступность тестирования в стране и текущие ограничения на поездки для граждан США", – говорят в ведомстве.

Тем временем в США ввели около 212 миллионов доз вакцины против коронавируса – это в среднем по 3 миллиона прививок в день.

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