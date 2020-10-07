Байден готов перенести дебаты, если Трамп не вылечится от COVID-19

Дебаты могут перенести, если Трамп не вылечится от COVID-19

Кандидат в президенты США Джо Байден готов перенести дебаты, если его оппонент Дональд Трамп болеет коронавирусом.

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Об этом сообщает The Hill.

По словам Байдена, он будет руководствоваться решением врачей, которые следят за состоянием здоровья Трампа.

"Я думаю, что если у него все еще COVID-19, у нас не должно быть дебатов", – сказал Байден.

Он отметил, что в период пандемии нужно соблюдать все правила.

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"Я думаю, мы должны были следовать очень строгим правилам. Слишком много людей заразились. Это очень серьезная проблема, поэтому я буду руководствоваться рекомендациями клиники Кливленда и правильным поступком в соответствии с рекомендациями врачей", – добавил он.

Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 15 и 22 октября. Однако из-за того, что у Дональда Трампа диагностировали коронавирус, дебаты могут перенести.

Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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