Байден играл в Mario с внучкой, пока Сенат голосовал за импичмент Трампу (фото)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден остался верен своему слову не вмешиваться в процесс импичмента Дональда Трампа и весело проводил время со своей внучкой Наоми – дочерью Хантера Байдена, пока в Сенате проходили слушания.
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сторис Наоми Байден в Instagram.
Пока сенаторы определялись с решением по Трампу, президент играл в видеоигры в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента в горах Мэриленда.
Согласно сторис Наоми Байден, ее дедушка с трудом победил ее в игре Mario Kart.
Она также пошутила, что спецслужбы впервые разрешили дедушке самому сесть за руль.
"Немного заржавел, но все равно выиграл (с трудом)", – заметила она.
Байден и его семья проводят выходные в Кэмп-Дэвиде впервые с тех пор, как он вступил в должность в январе.
Напомним, в субботу, 13 февраля, Сенату США не удалось собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу. Таким образом, республиканцу удалось избежать импичмента уже второй раз.
Джо Байден, комментируя решение Сената по делу об импичменте экс-президенту Дональду Трампу, назвал его "печальной главой в истории" Соединенных Штатов.
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