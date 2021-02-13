Сенат США не смог объявить импичмент Трампу

Не хватило 10 голосов от Республиканской партии

Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.

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Для того, чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, к 50 голосам демократов необходимо было еще минимум 17 голосов республиканцев, но к обвинениям присоединились только 7 представителей Республиканской партии.

Трампу уже второй раз удается избежать импичмента.

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Напомним, что ранее на этой неделе Сенат официально признал конституционным судебный процесс об импичменте Трампа.

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Чтобы объявить импичмент бывшему главе государства, необходимы голоса 2/3 Сената – это не менее 67 голосов.

Одним из самых драматических поворотов разбирательства в Сенате стало ранее неопубликованное видео штурма Капитолия 6 января – на кадрах из холла толпа врывается в здание, где находится лишь одинокий полицейский.

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