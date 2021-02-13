Сенат США не смог объявить импичмент Трампу

Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.
Для того, чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, к 50 голосам демократов необходимо было еще минимум 17 голосов республиканцев, но к обвинениям присоединились только 7 представителей Республиканской партии.
Трампу уже второй раз удается избежать импичмента.
Напомним, что ранее на этой неделе Сенат официально признал конституционным судебный процесс об импичменте Трампа.
Чтобы объявить импичмент бывшему главе государства, необходимы голоса 2/3 Сената – это не менее 67 голосов.
Одним из самых драматических поворотов разбирательства в Сенате стало ранее неопубликованное видео штурма Капитолия 6 января – на кадрах из холла толпа врывается в здание, где находится лишь одинокий полицейский.
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