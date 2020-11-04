Байден не мог победить: результаты выборов в одном штате могут отменить

Избирательный штаб республиканца Дональда Трампа будет добиваться пересчета результатов голосования на президентских выборах в американском штате Висконсин.
Об этом на пресс-конференции заявил менеджер президентской кампании Трампа Билл Степьен.
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Он выразил уверенность в шансах действующего президента победить в так называемых колеблющихся штатах – Мичигане, Неваде, Джорджии и Висконсине.
Однако, по данным CNN, в Висконсине Трампа с незначительным отрывом в 0,6% опережает его соперник-демократ Джо Байден. Поэтому Степьен считает, что результаты голосования нуждаются в пересчете.
"Если мы посчитаем все официальные бюллетени, то президент победит", – сказал он.
Напомним, что явка на прошедших 3 ноября выборах президента США была самой высокой за последние 120 лет. В голосовании на выборах приняли участие 66,9% граждан, это 160 миллионов людей.
Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом 59-х по счету президентских выборов и подсчетом голосов. Подробнее читайте: "Трамп или Байден: в США выбирают президента".
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