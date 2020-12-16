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Байден определился с кандидатурой на пост министра транспорта США

16 декабря, 06:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Буттиджич ранее работал в администрации Байдена

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал Пита Буттиджича своим кандидатом на пост министра транспорта США.

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Об этом говорится в его заявлении, передает Reuters.

"Я выдвигаю его в министры транспорта, поскольку эта должность находится в центре пересекающихся вызовов и возможностей, которые нас ждут", – сказал Байден.

В случае утверждения Сенатом США Пит Буттиджич будет руководить обширным федеральным агентством, которое курирует национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

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По информации СМИ, Буттиджич занимал несколько разных должностей в администрации Байдена.

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Напомним, лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл впервые официально признал победу Джо Байдена и назвал его избранным президентом через шесть недель после дня выборов.

Также мы писали о том, что комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена обратился к американцам с просьбой оставаться дома в день церемонии, которая запланирована на 20 января. Это связано с пандемией коронавируса.

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