Байден отменил указ Трампа, ограничивающий въезд в США иностранцев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил очередной указ своего предшественника Дональда Трампа, в этот раз – запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев.

Реклама

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По мнению Байдена, введенный Трампом и затем несколько раз продлеваемый запрет на въезд иностранцев, которые "представляют риск для рынка труда США во время пандемии COVID-19", не защищает интересы, а только вредит стране.

"Это наносит вред Соединенным Штатам, в том числе из-за того, что некоторые члены семей граждан США и законных постоянных жителей не могут воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики Соединенных Штатов, где задействованы специалисты со всего мира", – заявил Байден.

Отметим, экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд для некоторых категорий иностранцев в апреле 2020 года и затем дважды продлевал его.

Реклама

Напомним, после прихода к власти Джо Байдена США также вернулись в Парижское климатическое соглашение, которое они покинули в ноябре по решению экс-президента Дональда Трампа.

Мы также сообщали, что сразу же после инаугурации Байден подписал ряд указов, в том числе отменив несколько указов Дональда Трампа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама