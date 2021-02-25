Українська
$ 27,95
33,93
  1. Мировые новости
  2. США

Байден отменил указ Трампа, ограничивающий въезд в США иностранцев

25 февраля, 05:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению Байдена, указ Трампа вредил стране

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил очередной указ своего предшественника Дональда Трампа, в этот раз – запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев.

Реклама

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По мнению Байдена, введенный Трампом и затем несколько раз продлеваемый запрет на въезд иностранцев, которые "представляют риск для рынка труда США во время пандемии COVID-19", не защищает интересы, а только вредит стране.

"Это наносит вред Соединенным Штатам, в том числе из-за того, что некоторые члены семей граждан США и законных постоянных жителей не могут воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики Соединенных Штатов, где задействованы специалисты со всего мира", – заявил Байден.

В тренде
Новая норма? В Израиле прошел концерт "только для вакцинированных"

Отметим, экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд для некоторых категорий иностранцев в апреле 2020 года и затем дважды продлевал его.

Реклама

Напомним, после прихода к власти Джо Байдена США также вернулись в Парижское климатическое соглашение, которое они покинули в ноябре по решению экс-президента Дональда Трампа.

Мы также сообщали, что сразу же после инаугурации Байден подписал ряд указов, в том числе отменив несколько указов Дональда Трампа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США указ иммигранты Дональд Трамп Джо Байден трудовые мигранты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)
Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)США
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалютыКриптовалюта
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдромСША
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять