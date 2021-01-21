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Климат, ВОЗ и маски: какие скандальные указы Трампа отменил Байден

21 января, 02:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Новый президент подписал 15 указов

В США новый президент Джо Байден подписал ряд указов в первый день пребывания в должности главы государства.

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Какие указы подписал Байден и как на них реагировали – рассказывает сайт "Сегодня".

О прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разочарован таким решением Байдена, однако, несмотря на решение по трубопроводу, Оттава приветствует другие первые указы Байдена.

О возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату

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Генсек ООН Антониу Гутерриш одобрил решение Байдена снова вступить в Парижское соглашение по климату.

Он также подчеркнул, что готов в полной мере сотрудничать с Байденом и другими лидерами для преодоления чрезвычайной климатической ситуации и преодоления последствий от коронавируса.

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О возвращении США в ВОЗ

По мнению Антониу Гутерриша, вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, поэтому поддержка Всемирной организации здравоохранения необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19.

Также были подписаны и другие указы:

  • об обязательном ношении масок в государственных учреждениях;
  • о мерах по улучшению ситуации с бедностью;
  • об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;
  • об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.
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Также избранный президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днем единства.

К слову, инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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