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Байден скасував указ Трампа, що обмежує в'їзд у США іноземців

25 лютого, 05:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На думку Байдена, указ Трампа шкодив країні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував черговий указ свого попередника Дональда Трампа, цього разу – який забороняв в'їзд до країни деяких категорій іноземців.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

На думку Байдена, заборона на в'їзд для іноземців, які "становлять ризик для ринку праці США під час пандемії COVID-19", яку ввів і потім кілька разів продовжував Трамп, не захищає інтереси, а лише шкодить країні.

"Це завдає шкоди Сполученим Штатам, зокрема й тому, що деякі члени сімей громадян США і законних постійних жителів не можуть возз'єднатися зі своїми сім'ями. Це також шкодить галузям економіки Сполучених Штатів, де задіяні фахівці з усього світу", – заявив Байден.

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Зазначимо, екс-президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд для деяких категорій іноземців у квітні 2020 року і потім двічі продовжував його.

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Нагадаємо, після приходу до влади Джо Байдена США також повернулися в Паризьку кліматичну угоду, яку вони покинули в листопаді за рішенням екс-президента Дональда Трампа.

Ми також повідомляли, що відразу ж після інавгурації Байден підписав низку указів, зокремаскасувавши кілька указів Дональда Трампа.

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