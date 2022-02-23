Байден отменил встречу с Путиным из-за начала новой агрессии в Украине

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает WP.
"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен – Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы", – отметила Псаки.
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Она добавила, что для проведения встречи США должны увидеть деэскалацию со стороны России.
Кроме того, Псаки отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.
Что известно о саммите?
21 февраля Байден и Путин согласились на участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе" о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения. Подготовить саммит должны были государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи 24 февраля, которую госсекретарь впоследствии отменил. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.
Путин признал "ЛДНР"
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".
- Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку признанию Россией террористических образований "ЛДНР" и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.