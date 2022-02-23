Байден скасував зустріч з Путіним через початок нової агресії в Україні

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим

Володимир Путін (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого Дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує брати участь у саміті із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомляє WP.

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"Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав (Блінкен – Ред.), для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним. Тож наразі це точно не в планах", – зазначила Псакі.

Вона додала, що для проведення зустрічі США мають побачити деескалацію з боку Росії.

Крім того, Псакі зазначила, що рішення Блінкена скасувати зустріч із Лавровим не означає припинення дипломатичного підходу.

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Що відомо про саміт?

21 лютого Байден і Путін погодилися на участь у саміті з обговорення "безпеки та стабільності в Європі" про припинення вогню на сході України і стримування РФ від вторгнення. Підготувати саміт мали державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі 24 лютого, яку держескретар згодом скасував. Це рішення пов'язане із вторгненням РФ в Україну.

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