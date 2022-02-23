Байден скасував зустріч з Путіним через початок нової агресії в Україні

Прессекретар Білого Дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує брати участь у саміті із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це повідомляє WP.
"Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав (Блінкен – Ред.), для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним. Тож наразі це точно не в планах", – зазначила Псакі.
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Вона додала, що для проведення зустрічі США мають побачити деескалацію з боку Росії.
Крім того, Псакі зазначила, що рішення Блінкена скасувати зустріч із Лавровим не означає припинення дипломатичного підходу.
Що відомо про саміт?
21 лютого Байден і Путін погодилися на участь у саміті з обговорення "безпеки та стабільності в Європі" про припинення вогню на сході України і стримування РФ від вторгнення. Підготувати саміт мали державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі 24 лютого, яку держескретар згодом скасував. Це рішення пов'язане із вторгненням РФ в Україну.
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.
Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".
- Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку визнанню Росією терористичних утворень "ЛДНР" та рішенню Ради Федерації відправити свої війська до чужої країни.