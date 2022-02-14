Байден озвучил новую версию о вторжении России

Президент США ушел от ответа о кризисе вокруг Украины

Президент США Джо Байден / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден странно ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли, как считает американская администрация, "вторжение" России в Украину может произойти в ближайшие дни. Видеозапись опубликована в Telegram-канале RT.

Журналисты встретили американского лидера, когда он с супругой прилетели на вертолете, который доставил президентскую чету в Белый дом после выходных в загородной резиденции Кемп-Дэвид.

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Репортеры начали спрашивать его о том, будет ли вторжение РФ в Украине, президент США не спешил с ответом, потом все же остановился и поздравил всех с днем Святого Валентина.

"Счастливого дня Валентина", – сказал он и направился в здание.

Будет ли вторжение

Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого вторжения России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день".

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

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В CNN со ссылкой на несколько своих источников сообщили, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

В тоже время, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.

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Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что провокации со стороны России будут, но войны, как таковой не будет.