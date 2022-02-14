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СЬОГОДНІ Світові новини США

Байден озвучив нову версію про вторгнення Росії

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 лютого, 19:36
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Президент США уникнув відповіді про кризу навколо України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден дивно відповів на запитання журналістів про те, чи справді, як вважає американська адміністрація, "вторгнення" Росії в Україну може статися найближчими днями. Відеозапис опубліковано в Telegram-каналі RT .

Журналісти зустріли американського лідера, коли він із дружиною прилетіли на гелікоптері, який доставив президентське подружжя до Білого дому після вихідних у заміській резиденції Кемп-Девід.

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Репортери почали запитувати його про те, чи буде вторгнення РФ в Україні, президент США не поспішав із відповіддю, потім все ж таки зупинився і привітав усіх із днем Святого Валентина.

"Щасливого дня Валентина", – сказав він і попрямував до будівлі.

Чи буде вторгнення

Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня".

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

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У CNN із посиланням на кілька своїх джерел повідомили, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію про ситуацію навколо України, щоб змусити Росію відмовитись від вторгнення.

Водночас, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ситуація нагнітається, та вторгнення малоймовірне.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

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Колишній економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що провокації з боку Росії будуть, але війни, як такої не буде.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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