Як Байден має намір перехитрити Путіна з Україною: у CNN розкрили секретні дані розвідки

Адміністрація президента США вважає, що президент Росії Володимир Путін був захоплений зненацька

Чиновники адміністрації Джо Байдена повідомили, що викриття американських ЗМІ були ретельно погоджені. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Про це повідомляє СNN з посиланням на кілька джерел.

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Що кажуть у США

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені" між Радою національної безпеки, розвідкою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати плани Росії, знизити ефективність будь-яких операцій та зрештою стримати військові дії.

Офіційні особи США заявили, що "є ознаки того, що ця стратегія працює". Адміністрація Джо Байдена вважає, що президент РФ Володимир Путін був "захоплений зненацька деякими публікаціями", а перехоплення даних розвідки показали, що російські військові та розвідники нібито незадоволені викриттям їхніх планів.

"Ми сподіваємося, що в Росії здивовані тим, що союзники знають про ці речі, і що вони мають внутрішню реакцію", – сказав CNN високопоставлений представник західної розвідки.

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За його словами, "корисно змусити їх (Росію. – Ред.) сумніватися в собі":

"Корисно змусити їх задуматися про те, чи можуть вони насправді виконати деякі з цих планів, зберігаючи при цьому секретність і несподіванку. Іноді, якщо ви досить сумніваєтеся в системі, вони можуть фактично усунути деяких компетентних людей, яких вони підозрюють у шпигунстві, які насправді зовсім не шпигуни".

"Ми не використовуємо пресу"

Також зазначається, що така стратегія адміністрації президента США призвела до зіткнень із американськими ЗМІ через "небажання адміністрації пред'явити докази своїх тверджень".

Видання пише, що розкриття інформації здебільшого відбувалося у формі заяв представників агентства, а офіційні особи надали мало доказів – "по суті просили репортерів повідомити матеріал без підтвердження".

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"Ми не використовуємо пресу як інструменти. Ми займаємося стратегічною комунікаційною кампанією. Майте на увазі, що існує багато потенційних аудиторій цих викриттів – незалежно від того, чи зроблені вони з трибуни, чи зроблені вони на попередньому брифінгу або в інших форматах", – заявив представник західної розвідки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

Загроза з боку РФ