Ще раз готові вислухати: генсек НАТО написав листа Лаврову

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.
Відповідну заяву Столтенберг зробив на пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє Укрінформ.
"Цього ранку я надіслав листа міністру закордонних справ (Росії) Лаврову і підтвердив наше запрошення Росії продовжити діалог, провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО-РФ, щоб знайти дипломатичний шлях уперед. Ми готові вислухати занепокоєння Росії, обговорювати його, дотримуючись фундаментальних принципів європейської безпеки, під якою ми всі підписалися", – сказав генсек НАТО.
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До яких компромісів готове НАТО
За його словами, НАТО пропонує Росії проведення спільних брифінгів з військових навчань та ядерної політики, заходи щодо збільшення прозорості та зменшення ризиків військової діяльності, скорочення загроз у космосі та кібернетичному просторі.
Пропозиції НАТО також включають контроль над озброєннями, включаючи ядерну зброю та ракети середнього та малого радіусу дії наземного базування.
"Ці сфери є порядком денним для змістовного діалогу. Але НАТО не піде на компроміси у ключових принципах – у праві кожної держави обирати власний шлях та у здатності НАТО захистити всіх союзників", – наголосив він.
Росія боїться розширення НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
- Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, щодо яких готові досягати прогресу.
Президент РФ Володимир Путін прокоментував відповіді США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, "принципові російські занепокоєння виявилися проігноровані".