Еще раз готовы выслушать: генсек НАТО написал письмо Лаврову

Йенс Столтенберг продолжает искать дипломатический путь в отношениях с Кремлем

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического вызода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Укринформ.

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"В это утро я направил письмо министру иностранных дел (России) Лаврову и подтвердил наше приглашение России продолжить диалог, провести серию встреч в рамках Совета НАТО-РФ, чтобы найти дипломатический путь вперед. Мы готовы выслушать беспокойство России, обсуждать его, соблюдая фундаментальные принципы европейской безопасности, под которым мы все подписались", – сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

К каким компромиссам готово НАТО

По его словам, НАТО предлагает России проведение совместных брифингов по военным учениям и ядерной политике, меры по увеличению прозрачности и уменьшению рисков военной деятельности, сокращению угроз в космосе и кибернетическом пространстве.

Предложения НАТО также включают контроль над вооружениями, включая ядерное оружие и ракеты среднего и малого радиуса действия наземного базирования.

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"Эти сферы являются повесткой дня для содержательного диалога. Но НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых принципах – в праве каждого государства выбирать собственный путь и в способности НАТО защитить всех союзников", – подчеркнул он.

Заседание Совета Россия-НАТО / Фото: НАТО

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