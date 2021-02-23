Больше, чем в Первой мировой, Второй мировой и во Вьетнаме: от COVID-19 погибли 500 тысяч американцев

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации призвал не поддаваться горю

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в своей стране. Они объявили минуту молчания в Белом доме.

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Трансляцию вели на странице Байдена в Twitter. Южный фасад Белого дома убрали траурными лентами, а на лестнице символически зажгли 500 свечей.

Фото: Reuters

"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Мы так долго боролись с этой пандемией. Мы должны не поддаваться онемению от горя. Мы должны сопротивляться тому, чтобы рассматривать каждую жизнь как статистику. Мы должны делать это, чтобы почтить память мертвых", – сказал президент.

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Он добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.

Ранее мы сообщали, что в США объявили пятидневный траур по жертвам COVID-19.

Также напомним, с начала пандемии в мире выявлено более 111 миллионов заражений коронавирусом.

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