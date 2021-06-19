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Байден "провоцирует" расовый раскол в США – Трамп

19 июня 2021 21:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил экс-президент США, Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, однако, пока этого не делает

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден не выполняет свое обещание, которое дал перед президентскими выборами по поводу "объединения" США.

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Об этом написал экс-президент в статье для Real Clear Politics.

"Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку", – написал экс-президент.

Недавно в Республиканской партии, членом которой является экс-президент Дональд Трамп, начал разгораться скандал из-за распрей перед выборами в Конгресс.

Также напомним, ранее Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора средств.

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Также мы писали, что экс-президент ответил на слухи о том, что он собирался выйти из своей политсилы и создать собственную партию.

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