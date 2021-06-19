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Байден "провокує" расовий розкол в США – Трамп

19 червня 2021 21:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив екс-президент США, Байден насамперед пообіцяв "об'єднати" Америку, однак, поки цього не робить

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Екс-президент США Дональд Трамп вважає, що нинішній глава держави Джо Байден не виконує свою обіцянку, яку дав перед президентськими виборами щодо "об'єднання" США.

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Про це написав екс-президент в статті для Real Clear Politics.

"Байден насамперед пообіцяв "об'єднати" Америку, але поки в місяці його перебування на посаді президента його найголовнішим завданням стало постійне роз'єднання країни за расовою і гендерною ознакою", – написав екс-президент.

Нещодавно в Республіканській партії, членом якої є екс-президент Дональд Трамп, почав розгоратися скандал через чвари перед виборами в Конгрес.

Також нагадаємо, раніше Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору коштів.

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Також ми писали, що екс-президент відповів на чутки про те, що він збирався вийти зі своєї політсили і створити власну партію.

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