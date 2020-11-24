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Байден: США бросят вызов противникам и снова станут мировым лидером

24 ноября, 21:13

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Избранный президент представил свою команду

Администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером.

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Об этом заявил Байден, представляя кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

По словам избранного президента, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и не будет отвергать наших традиционных союзников... Америка вернулась. Мы будем лидировать в мире, а не уходить от него... будем отстаивать свои ценности", – заявил избранный президент.

Байден в частности представил команду, которая будет отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность – Тони Блинкена, ранее заявленного им на пост госсекретаря, и Джейка Салливана в качестве советника президента по нацбезопасности.

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Байден уверен, что Блинкен на новом посту восстановит утраченное доверие к внешнеполитическому ведомству.

"Когда речь заходит о нашей национальной безопасности и внешней политике, мы не можем терять время – мне нужна команда, которая готова начать с первого дня", – подчеркнул он.

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Напомним, 24 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был официально признан победителем на выборах в штатах Пенсильвания (20 выборщиков) и Невада (6 выборщиков), в котором его соперник Дональд Трамп пытался оспорить результаты голосования.

Мы также сообщали, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти новому президенту.

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США команда администрация президента Джо Байден
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