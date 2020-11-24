Байден: США бросят вызов противникам и снова станут мировым лидером

Администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером.

Реклама

Об этом заявил Байден, представляя кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

По словам избранного президента, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и не будет отвергать наших традиционных союзников... Америка вернулась. Мы будем лидировать в мире, а не уходить от него... будем отстаивать свои ценности", – заявил избранный президент.

Байден в частности представил команду, которая будет отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность – Тони Блинкена, ранее заявленного им на пост госсекретаря, и Джейка Салливана в качестве советника президента по нацбезопасности.

Реклама

Байден уверен, что Блинкен на новом посту восстановит утраченное доверие к внешнеполитическому ведомству.

"Когда речь заходит о нашей национальной безопасности и внешней политике, мы не можем терять время – мне нужна команда, которая готова начать с первого дня", – подчеркнул он.

Напомним, 24 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был официально признан победителем на выборах в штатах Пенсильвания (20 выборщиков) и Невада (6 выборщиков), в котором его соперник Дональд Трамп пытался оспорить результаты голосования.

Мы также сообщали, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти новому президенту.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама