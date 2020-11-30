Байден травмировал ногу, играя с собакой

За здоровьем избранного президента следят как союзники, так и противники

Избранный президент Соединенных Штатов 78-летний Джо Байден подвернул лодыжку, подскользнувшись во время игры со своей собакой.

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Об этом сообщила его пресс-служба, передает Reuters.

Офис Байдена сообщил, что инцидент произошел в субботу, и 78-летний демократ "на всякий случай" посетил ортопеда в Ньюарке, штат Делавэр.

Агентство отмечает, что, поскольку Байден станет самым старым человеком, который займет пост президента Соединенных Штатов, то за его здоровьем, вероятно, будут пристально следить как союзники, так и противники.

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Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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Мы также сообщали, что Джо Байден рассказал о своих шагах в первые 100 дней президентства. Среди прочего он дал понять, что не намерен расследовать деятельность действующего президента Дональда Трампа.

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