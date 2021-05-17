Блинкен обсудит с Лавровым "Северный поток – 2"

Мнение США о Северном потоке 2 остается непоколебимым – это стратегический проект России, который подрывает европейскую безопасность

Энтони Блинкен. Фото: Alex Edelman/REUTERS

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен скорее всего поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток – 2" на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе сессии Арктического совета.

Реклама

Об этом сообщил высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства США, который сопровождает Блинкена в Дании, передает пресс-служба Госдепа.

"Думаю, что этот вопрос ("Северный поток 2". – Ред.) может быть поднят на двухсторонних переговорах с представителями Дании. И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", – заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США давно очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", как стратегическом проекте России, который подрывает европейскую безопасность.

Представитель Госдепа отметил, что при этом главная цель встречи Блинкена и Лаврова – обсудить возможное сотрудничество в тех сферах, где у России и США "есть взаимные интересы".

Реклама

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил главе Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасу в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне о решительной позиции США против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

Мы также сообщали, что германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии до конца мая приостановило строительство газопровода "Северный поток – 2" из-за иска экологов.