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Блінкен обговорить з Лавровим "Північний потік – 2"

17 травня, 03:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Позиція США щодо Північного потоку – 2 залишається непохитною – це стратегічний проєкт Росії, який підриває європейську безпеку

Ентоні Блінкен. Фото: Alex Edelman/REUTERS

Ентоні Блінкен. Фото: Alex Edelman/REUTERS

Глава Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен швидше за все порушить питання російського газопроводу "Північний потік – 2" на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час сесії Арктичної ради.

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Про це повідомив високопоставлений представник зовнішньополітичного відомства США, який супроводжує Блінкена в Данії, передає прес-служба Держдепу.

"Думаю, що це питання ("Північний потік 2". – Ред.) може бути порушене на двосторонніх переговорах з представниками Данії. І, я думаю, що те ж саме відноситься і до Лаврова", – заявив представник Держдепу.

Він підкреслив, що США давно дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік 2", як стратегічний проект Росії, який підриває європейську безпеку.

Представник Держдепу зазначив, що при цьому головна мета зустрічі Блінкена і Лаврова – обговорити можливу співпрацю в тих сферах, де у Росії і США "є взаємні інтереси".

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Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив голові Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасу в кулуарах зустрічі глав МЗС "Великої сімки" у Лондоні про рішучу позицію США проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2" у Європі.

Ми також повідомляли, що німецьке Федеральне відомство із судноплавства і гідрографії до кінця травня призупинило будівництво газопроводу "Північний потік – 2" через позов екологів.

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