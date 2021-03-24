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Будет "устрашающая" подготовка. NASA впервые запустит вертолет на Марсе

24 марта, 12:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время полетов он будет производить аэрофотосъемку местности

Вертолет NASA Ingenuity ("Изобретательность"), который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершит первый полет на Марсе.

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Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Перед полетом экипаж должен будет пройти несколько "устрашающих" подготовительных этапов.

"Когда в 1997 году марсоход NASA Sojourner приземлился на Марсе, он доказал, что путешествие по Красной планете возможно, и полностью изменил наш подход к исследованию Марса. Точно так же мы хотим узнать о потенциале изобретательности для будущего научных исследований", – сказала директор отдела планетологии в штаб-квартире NASA Лори Глейз.

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Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

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Ранее мы писали, что американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

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NASA вертолет марсоход Марс
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