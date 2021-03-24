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Буде "страхітлива" підготовка. NASA вперше запустить вертоліт на Марсі

24 березня, 12:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час польотів він робитиме аерофотозйомку місцевості

Вертоліт NASA Ingenuity ( "Винахідливість"), який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance ( "Наполегливість"), здійснить перший політ на Марсі.

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Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Перед польотом екіпаж повинен буде пройти декілька "страхітливих" підготовчих етапів.

"Коли в 1997 році марсохід NASA Sojourner приземлився на Марсі, він довів, що подорож Червоною планетою можлива, і повністю змінив наш підхід до дослідження Марса. Точно так само ми хочемо дізнатися про потенціал винахідливості для майбутнього наукових досліджень", – сказала директор відділу планетології в штаб-квартирі NASA Лорі Глейз.

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Робота Ingenuity розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він вироблятиме аерофотозйомку місцевості.

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Раніше ми писали, що американське космічне агентство NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

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NASA вертоліт марсохід Марс
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