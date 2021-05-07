Число погибших от COVID в мире вдвое превышает официальные данные – исследование

Официальные показатели смертности от COVID-19 зависят от уровня тестирования в разных странах, а многие случаи не регистрируются

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Пандемия COVID-19 привела к почти 6,9 миллиона смертей во всем мире, что более чем вдвое превышает официально зарегистрированное число.

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Об этом со ссылкой на данные Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета сообщает Reuters.

Проведенные институтом исследования показали, что многие случаи смерти не регистрируются, поскольку в большинстве стран фиксируются только те, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией.

В IHME также уточнили, что официальные показатели смертности от COVID-19 во многом зависят от уровня тестирования в разных странах.

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"Если вы не будете проводить много тестов, вы, скорее всего, пропустите случаи смерти от COVID", – заявил директор института Кристофер Мюррей.

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Исследование было проведено путем оценки общего количества смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом всех смертей, вызванных пандемией

Напомним, через год после объявления пандемии COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения признали, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

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