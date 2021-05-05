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Не прошло и года. ВОЗ признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем

5 мая, 18:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всемирная организация здравоохранения заявила, что инфицироваться коронавирусом можно, если стоять в метре от больного

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Это признали во Всемирной организации здравоохранения через год после объявления пандемии COVID-19.

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Ранее этот факт не отрицали, но и не подтверждали. И только после открытого обращения вирусологов в ВОЗ заявили: инфицироваться вполне реально, если стоять в метре от больного или ближе. Тогда есть риск вдохнуть капли, содержащие вирус.

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Опасно находиться и в плохо вентилируемых и переполненных помещениях. Поэтому, чтобы избежать заражения, необходимо часто проветривать помещения и носить маски.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

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