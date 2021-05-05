Не прошло и года. ВОЗ признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем

Всемирная организация здравоохранения заявила, что инфицироваться коронавирусом можно, если стоять в метре от больного

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Это признали во Всемирной организации здравоохранения через год после объявления пандемии COVID-19.

Видео: Сегодня

Реклама

Ранее этот факт не отрицали, но и не подтверждали. И только после открытого обращения вирусологов в ВОЗ заявили: инфицироваться вполне реально, если стоять в метре от больного или ближе. Тогда есть риск вдохнуть капли, содержащие вирус.

Читайте также: Пандемия COVID-19 ускоряется, но все не так плохо – ВОЗ

Опасно находиться и в плохо вентилируемых и переполненных помещениях. Поэтому, чтобы избежать заражения, необходимо часто проветривать помещения и носить маски.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус